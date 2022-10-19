اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:51 م
أكرم القصاص
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وزيرا الخارجية البولندي والبريطاني يبحثان تقديم الدعم لأوكرانيا

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:00 م
وزيرا الخارجية البولندي والبريطاني يبحثان تقديم الدعم لأوكرانيا أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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بحث وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو ونظيره البريطاني جيمس كليفرلي الجهود المشتركة الهادفة لتقديم الدعم إلى أوكرانيا لمواجهة العملية العسكرية الروسية.


وذكرت وزارة الخارجية البولندية أن الوزيرين أجريا مناقشات عبر الهاتف تناولا خلالها العلاقات الثنائية وأمن الطاقة، وذلك حسبما أورد "راديو بولندا" اليوم الأربعاء.


يذكر أن بريطانيا تعهدت الشهر الماضي أن تقدم لأوكرانيا العام المقبل الدعم العسكري ذاته الذي قدمته لها خلال العام الجاري أو أكثر منه. 


وميدانيا، ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الجيش الأوكراني نفذ 19 قصفا على إقليم "دونيتسك " شرقي أوكرانيا منذ منتصف الليلة الماضية.. بينما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن القوات الروسية تواصل تدمير التراث الثقافي الأوكراني في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا.


وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية - في بيان اليوم الأربعاء أن "القوات الروسية تواصل تدمير التراث الثقافي الأوكراني في الأراضي التي تم الاستيلاء عليها مؤقتا".


وذكر البيان - الذي نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية - أن "القوات الروسية تواصل تدمير التراث الثقافي الأوكراني في الأراضي المحتلة مؤقتا، ونهب المتاحف وحرق المؤلفات والكتب المدرسية المطبوعة باللغة الأوكرانية".


ووثقت وزارة الثقافة وسياسة المعلومات في أوكرانيا حتى أواخر سبتمبر 2022، أكثر من 500 حالة من جرائم الحرب الروسية التي استهدفت التراث الثقافي الأوكراني.


وقال وزير الثقافة الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو، إن "العمليات الروسية الشاملة تسببت في دمار خطير للممتلكات المدنية، بما في ذلك المؤسسات الثقافية والكنائس والمساجد والمسارح والمتاح، فضلاً عن ممتلكات التراث الثقافي حتى مواقع التراث العالمي لليونسكو في أوكرانيا مهددة بالتدمير".

 


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