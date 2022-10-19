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"هيئة المواد النووية": مصر تمتلك 5 مليارات طن من الرمال السوداء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:15 ص
"هيئة المواد النووية": مصر تمتلك 5 مليارات طن من الرمال السوداء الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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قال الدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، إن الرمال السوداء تذخر بالعناصر الأرضية النادرة، وتمثل هذه العناصر عصب الصناعات التكنولوجية والإلكترونية المتقدمة، بالإضافة إلى مجالات الذكاء الاصطناعي، كاشفا عن أن عوائد مشروعات القيمة المضافة تصل إلى 6 مليارات دولار بمشروع البرلس فقط.
 
وشدد رئيس هيئة المواد النووية على أن كافة الأعمال كانت بأيدي مصرية خالصة وشركات وطنية، منوها بأن المكون المحلى بلغ ما يزيد على 60% من إجمالى المشروع، معلقا: "نمتلك احتياطيات هائلة تصل إلى 5 مليارات طن من الرمال السوداء على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط".
 
أضاف رئيس هيئة المواد النووية، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشروع الرمال السوداء، أن المشروع ظل حلما يراودنا عقودا طويلة، ولولا رؤية سيادتكم بعد توفيق الله نحو إدارة أفضل لثروات مصر التعدينية والتأكيد على ضرورة أن يكون النشاط التعديني أحد دعائم الاقتصاد المصري، لظلت دراسات الرمال السوداء حبيسة الأدراج.
 

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