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هل يحتاج الأطفال لتطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟ هيئة الدواء تجيب

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:49 ص
هل يحتاج الأطفال لتطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟ هيئة الدواء تجيب هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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قالت هيئة الدواء المصرية إن الأطباء دائما ما يوصون بأن يحصل الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر 6 أشهر، مشيرة إلى: "قد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر، وحتى 8 سنوات إلى جرعتين".
 
وأضافت هيئة الدواء: "في حالة الحصول على اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط من لقاح الانفلونزا، على أن يفصل بين الجرعتين أربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل".

وأوضحت: إذا كان طفلك عمره أكثر من 9 سنوات، أو تلقى سابقًا جرعتين من لقاح الإنفلونزا في السنوات السابقة؛ فإنه يحتاج إلى جرعة واحدة فقط من لقاح الإنفلونزا هذا الموسم.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بالرجوع إلى مقدم الرعاية المختص قبل الحصول على لقاح الإنفلونزا للتأكد من أن الطفل غير مصاب بأي حالة مرضية، مثل الربو أو الحساسية، نتيجة لحصوله على اللقاح أو وجود أي موانع لاستخدامه.

 


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