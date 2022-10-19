هل يحتاج الأطفال لتطعيم الإنفلونزا مع دخول المدارس؟ هيئة الدواء تجيب

قالت هيئة الدواء المصرية إن الأطباء دائما ما يوصون بأن يحصل الطفل على لقاح الإنفلونزا بدءًا من عمر 6 أشهر، مشيرة إلى: "قد يحتاج بعض الأطفال من عمر 6 أشهر، وحتى 8 سنوات إلى جرعتين".

وأضافت هيئة الدواء: "في حالة الحصول على اللقاح لأول مرة، وأيضًا الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على جرعة واحدة فقط من لقاح الانفلونزا، على أن يفصل بين الجرعتين أربعة أسابيع على الأقل؛ وذلك للحصول على حماية أفضل".