نائبة محافظ أسوان تستمع لمطالب 29 مواطنا ومواطنة.. تعرف على التفاصيل

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطيه محافظ أسوان نائبته الدكتورة غادة أبو زيد بالhستماع لشكوى ومطالب 29 مواطنا ومواطنة فى اللقاء الأسبوعى بالمواطنين، وذلك بحضور مديرى ومسئولى الجهات المعنية، لإيجاد حلول سريعة وجذرية لها، حيث أن معظم هذه المطالب تمثلت فى إحلال وتجديد منازلهم ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى توفير العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب توفير أجهزة تعويضية وكراسى متحركة.

وخلال اللقاء وجهت الدكتورة غادة أبو زيد بصرف الإعانات الفورية والمؤقتة لعدد من الحالات الإنسانية لمساعدتها على توفير تكاليف السفر والعلاج ، وأيضاً إجراء الفحوصات الطبية اللازمة مجاناً لبعض الحالات المرضية مع توفير الإحتياجات المعيشية للحالات الأخرى ، مكلفة بسرعة توفير المساعدات المادية والعينية لبعض الحالات ضمن أنشطة المبادرة المجتمعية " الناس لبعضهم " بالتعاون مع المؤسسات الخيرية للمساهمة فى تحسين الظروف الاقتصادية وسد الإحتياجات والمتطلبات المعيشية اللازمة لهذه الحالات.