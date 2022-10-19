اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:10 م
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مقتل مواطن وإصابة آخرين فى مشاجرة بسبب الخلاف على منزل بالقاهرة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:03 م
مقتل مواطن وإصابة آخرين فى مشاجرة بسبب الخلاف على منزل بالقاهرة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم.
 
 بالإنتقال والفحص أمكن تحديد طرفى المشاجرة وتبين أنهما طرف أول (عدد 5 أشخاص، أحدهم متوفى إثر إصابته بطلق خرطوش، وإصابة ثلاثة منهم بجروح متفرقة)، طرف ثان (عدد 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وإصابة أحدهم بجروح متفرقة بالجسم)، بسبب وجود خلافات حول بيع وشراء منزل، نتج عن ذلك حدوث مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بإلقاء الحجارة وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى كان بحوزته تجاه الطرف الأول  مُحدثين الإصابات المشار إليها، والتى أودت بحياة أحد أفراد الطرف الأول.
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وتم بإرشاد إثنين من الطرف الثانى ضبط (بندقية خرطوش وعدد من الطلقــات لذات العيار "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة"- سلاح أبيض "سنجة").
 
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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