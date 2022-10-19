معهد بحوث أمراض النباتات يحصل على الأيزو 9001 فى مجال الإدارة

كتبت أسماء نصار

أعلن الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات حصول المعهد على شهادة الأيزو 9001 فى مجال الإدارة من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بالاشتراك مع شركة ECERT ليكون أول معهد تابع لمركز البحوث الزراعية يحصل على الايزو 9001 كجهة حكومية، تماشيا مع سياسة الدولة وتعليمات وزير الزراعة ورئيس المركز .

كما أكد "خليل"أن المعهد قد حصل على شهادة الأيزو 17025 طبقا للمواصفه 17025:2017 لثلاث معامل حيوية بالمعهد وهى معمل الممرضات النباتية الحجرية وهو معمل خاص بفحص أهم الأفات الحجرية الممنوع دخولها للبلاد مثل مسبب مرض البيوض في النخيل Fusarium oxysporum f.sp. albedinis ومسبب مرض احمرار القلب في الفراولة Phytophthora fragariae var. fragariae ومسبب مرض العفن البني في ثمار الفاكهه ذات النوات الحجرية Monilinia fructiola ومسبب mal secco في الموالح Phoma tracheiphila

أضاف أن معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض الفيروسية يتوفر فيه كل الامكانيات المتاحه للمعمل لكى يكون الاول من نوعه فى مصر والمصرح له بأصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية التى تصيب البطاطس و الطماطم و الموالح و الفراوله والزيتون والعنب والفاكهه حجرية النواه والمعتمده دوليا باستخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الاصابة بالفيروسات وكذلك تطوير طرق فحص جديدة ومتخصصه وفعاله للكشف عن الفيروسات الحجريه لفحص جميع النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات بما يساهم فى تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين في القطاع الزراعي ودعم الصادرات المصرية، وبما يساهم في حماية المستهلك المصري.

أوضح أن معمل تشخيص وتعريف الفيروسات يقوم بفحص و تشخيص الفيروسات علي العوائل النباتيه المختلفه للكشف عن الفيروسات الحجريه لفحص جميع النباتات الواردة من الخارج لبيان خلوها من الفيروسات وذلك حفاظاً على البيئة المصرية من دخول أحد هذه الفيروسات إلى الأراضى المصرية وذلك فى وقت سريع وبكفاءة عالية.

واضاف مدير المعهد بأنه يتم حاليا تزويد المعامل الاخرى بالأجهزة الحديثة إستعداداً لإعتمادها للجودة وجارى حاليا إعتماد معمل الأمراض البكتيرية.

و وجه الشكر لوزير الزراعة ورئيس مركز البحوث الزراعية لتذليل أى عقبات تواجه المعهد وتوفير الإمكانيات المالية اللازمة لشراء الأجهزة الحديثة لمعامل المعهد. و كذلك الشكر لجميع باحثى المعهد الإداريين والفنيين بالمعهد على الجهد المبذول الذى لولاه لما تم إعتماد المعهد.