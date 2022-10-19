معهد الفلك يفتح أبوابه للجمهور الثلاثاء لرصد كسوف الشمس وبث مباشر للظاهرة

كتب محمود راغب

يستعد المعهد القومى للبحوث الفلكية، لرصد ظاهرة كسوف الشمس المرتقبة الثلاثاء المقبل، التى سترى فى مصر، ويفتح المعهد (مرصـد حلوان) أبوابه للجمهور والمهتمين وهواة رصـد هذه الظواهر الفلكية، حيث سيكون هناك فريق بحثي مزود بأجهزة رصد متطورة لمتابعة الحدث، وسيكون هناك أجهزة مخصصة للجمهور مزودة بمرشحات ضوئية خاصة.

كما سيتم عمل محاضرات علمية تثقيفية خاصة بالظاهرة يقوم عليها نخبة من كوادر المعهد وتحديدا سوف يكون هناك فعالية رصد باستخدام التليسكوب الشمسي وندوة عامة بمقر المعهد بحلوان.

وينظم المعهد فعالية أخرى بمرصد القطامية الفلكي، وفي المركز الإقليمي للمعهد بمدينه الخارجة بالوادي الجديد، وفي المركز الاقليمي للزلازل باسـوان، وجارى التنسيق لفعالية في الأقصر كما سينقل الحدث على الهواء مباشرة من مركز الرصـد عن طريق الشبكة الدولية للمعلومات وعلى موقع المعهد الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة المعهد.

وتشهد الكرة الأرضية، الثلاثاء المقبل 25 أكتوبر 2022م، تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ كسوفاً جزئياً للشمس.