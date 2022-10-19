اليوم السابع
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"معلومات الوزراء": نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعالم تخطط للتوسع عبر الإنترنت

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:58 م
"معلومات الوزراء": نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالعالم تخطط للتوسع عبر الإنترنت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمتابعة كافة استطلاعات الرأي العالمية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتمامه، قام المركز بمتابعة ورصد استطلاع للرأي أجراه مركز "إبسوس" لصالح شركة "ميتا" حول التعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت، وذلك على عينة مكونة من 37000 من المؤسسين أو المالكين أو كبار المديرين التنفيذيين أو كبار المديرين في مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في 43 دولة حول العالم وذلك عبر الإنترنت.
 
وقد أشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 1 من كل 2 من الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين شملهم الاستطلاع في 43 دولة حول العالم أفادوا بأن لديهم خططاً حالية لتوسيع نطاق تعاملهم عبر الإنترنت، وجاءت ماليزيا في المقدمة بنسبة 60% من شركاتها بالعينة، يليها تشيلي بنسبة 57٪، و54٪ بالنسبة لهونغ كونغ، و52٪ في المملكة العربية السعودية، و47٪ في بولندا، و44٪ في الولايات المتحدة.
 
والنسبة الأكبر من هذه الشركات قاموا بتحويل جميع أو معظم عملياتهم التجارية من التعامل الشخصي إلى التعامل عبر الإنترنت، وقد بلغت نسبة من قاموا بذلك 42٪ من الشركات في تركيا، و43٪ في جنوب إفريقيا، و38٪ في البرازيل، بينما بلغت 26٪ في الولايات المتحدة، و22٪ في كل من أستراليا والمملكة المتحدة.
 
ونصف الشركات بالعينة يرون أن الإعلانات الرقمية أصبحت أكثر فعالية من الإعلانات التقليدية، حيث ذكروا إنها ساعدت بالفعل على زيادة فعالية الحملات التسويقية، كما إنها أقل تكلفةً، وذلك من وجهة نظر 72٪ من الشركات في تركيا، و65٪ في المملكة العربية السعودية، و61٪ في الأرجنتين، و62٪ في هونغ كونغ.

الشركات الصغيرة والمتوسطة

معلومات الوزراء

الحملات التسويقية



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