مصرع وإصابة 27 شخصا في حادثين مختلفين في الهند

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لقي 12 شخصا مصرعهم فيما أصيب 15 آخرون في حادثين مختلفين في الهند.

وأعلن مسئولون هنود الثلاثاء أن ستة أشخاص لقوا حتفهم إثر تحطم المروحية التي كانوا على متنها في ولاية "أوتاراخند".

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن طيارين اثنين من بين قتلى حادث تحطم المروحية التي كانت تقل حجاجا، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية، ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وفي سياق مشترك، أعلنت الشرطة الهندية مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 15 آخرين جراء حادث تصادم وقع بين حافلة ومقطورة على طريق "أحمد آباد-مومباي" السريع على مشارف مدينة "فادودارا" بولاية "جوجارات" في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وقالت الشرطة الهندية - حسبما نقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الحادث وقع في حوالي الساعة الرابعة فجر اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد عندما كانت الحافلة في طريقها من ولاية "راجاستان" إلى مدينة "سورات".

وقال مسئول من مركز شرطة "بانيجيت" إن الحافلة اصطدمت بالمقطورة من الخلف أثناء محاولتها تجاوزها على جسر على الطريق السريع.

يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة في الهند، فيما يلقى باللائمة في معظم الحوادث على القيادة المتهورة وسوء صيانة الطرق والمركبات المتهالكة.