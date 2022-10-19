محمد موسى مساعدا لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

أصدر المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قراراً بتكليف الطيار محمد إبراهيم محمد موسى مساعداً لرئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.

وكان موسى قد شغل مؤخراً منصب مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأصدر المهندس يحيى زكريا للطيران، الأسبوع الماضي قراراً بتكليف الطيار إيهاب عبد الرحيم الطحطاوي للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لحين إنعقاد الجمعية العامة لشركة الخطوط الجوية، وذلك خلفاً للطيار عمرو نبيل الذي وجه له المهندس يحيى زكريا خالص الشكر والتقدير عن الفترة التي قضاها رئيساً للشركة.

كما أصدر رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران قراراً بتكليف المهندس وليد على محمد الخفيف للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية وكان المهندس وليد الخفيف قد شغل مؤخراً منصب مستشار رئيس مجلس الإدارة بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية.