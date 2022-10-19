محافظ سوهاج يتفقد عددا من مخرات السيول بدار السلام.. صور

سوهاج محمود مقبول

قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها عددا من مخرات السيول بالظهير الصحراوى بمركز دار السلام، وذلك للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، يرافقه كل من المهندس مجدى إبراهيم وكيل وزارة الرى بسوهاج، ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام.



واستهل "الفقى" جولته بتفقد مخر السيل بالظهير الصحراوى بقرية البلابيش بحرى، ثم تفقد عدد من مخرات السيول بقرية عرب الصبحة، واطمأن على جاهزية تلك المخرات لاستقبال أية أمطار، أو سيول حال حدوثها ومواجهة أية طوارئ.



وأكد محافظ سوهاج خلال جولته على ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء، موجها بالتنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الرى للمرور على جميع " مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات"، الموجودة بنطاق المحافظة والتى يبلغ عددها 12 مخر سيل، و23 سد إعاقة، و2 بحيرة صناعية، و2 حاجز حماية، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد باستمرار من جاهزيتها.















































