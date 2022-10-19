اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:52 م
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محافظ سوهاج ونائبه يتفقدان وحدة صحية وكوبرى بالبلابيش ضمن حياة كريمة.. صور

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 01:51 م
محافظ سوهاج ونائبه يتفقدان وحدة صحية وكوبرى بالبلابيش ضمن حياة كريمة.. صور جانب من الجولة
سوهاج - محمود مقبول

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أجرى للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية بمركز ومدينة دار السلام لتفقد  عدد من المشروعات التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة مبادرة رئيس الجمهورية ، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ والدكتوره  كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبدالهادى مدير مكتب المحافظ ومحمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام .

شملت جولة المحافظ  تفقد أعمال انشاء الوحدة الصحية بقرية البلابيش المستجدة، والتي يجري انشاؤها وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، بنسبة تنفيذ بلغت 77٪، وتشمل" الاسعافات الأولية ـ خدمة كبار السن ـ أمومة وطفولة ـ متابعة حمل وتنظيم الأسرة ـ عيادة أسنان ـ 2 عيادة كشف ـ 2 معمل ـ صيدلية ـ تثقيف صحي ـ مكتب تطعيمات ـ مكتب مواليد ووفيات ـ قاعة اجتماعات ـ سكن أطباء وتمريض ".

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد كوبرى البلابيش القبلية على الترعة الفاروقية بديلا للكوبرى القديم المتهالك لخدمة اهالى القرية وتسهيل حركة المرور والحد من حوادث الطرق وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

الجولة
الجولة

 

جانب من جولة المحافظ
جانب من جولة المحافظ

 

 

جولة المحافظ
جولة المحافظ

 

 


محافظة سوهاج

وحدة صحية

كوبرى بالبلابيش

حياة كريمة



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