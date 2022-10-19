محافظ أسوان يسلم قسائم 81 جهازا منزليا لـ8 جمعيات لتوزيعها على المحتاجين

أسوان ـ فريق المحافظات

قام اللواء أشرف عطية ،محافظ أسوان بتسليم قسائم 81 جهاز كهربائى معمر منزلى ما بين (ثلاجة و بوتاجاز و غسالة ) حديثة لرؤساء الجمعيات الأهلية والتى ستقوم بتوزيعها على 13 عروسة و 14 أسرة من الأسر الأكثر إحتياجاً مراعاة لمشاعرهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ، وذلك بحضور الدكتور أحمد موسى المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير ، بجانب رؤساء الجمعيات الأهلية .

ومن جانبه قدم اللواء أشرف عطية التهنئة للعرائس بمناسبة قرب زفافهم السعيد خلال الفترة القادمة ، بالإضافة إلى الإستجابة لمطالب العديد من الأسر الأولى بالرعاية ، مشيداً بالدور المجتمعى الكبير الذى تقوم به مؤسسة مصر الخير برعاية فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وفريق عمل المؤسسة تحت إشراف محمد عبد الرحمن الرئيس التنفيذى للمؤسسة ، بالإضافة إلى مجموعة عمل فرعها بالمحافظة الذى يعمل ليل نهار لخدمة المجتمع الأسوانى فى كافة الإتجاهات .

وأوضح الدكتور أحمد موسى بأنه بناءاً على التنسيق بين محافظ أسوان والمؤسسة تم تلبية مطالب مجموعة من العرائس والأسر غير قادرة على شراء الأجهزة والمستلزمات المنزلية ، والتى تم إجراء البحث الإجتماعى الميدانى الدقيق للتأكد من استحقاقهم لهذا الدعم من المؤسسة ، لافتاً إلى أن هناك تعاون مع شركاء النجاح من 8 جمعيات أهلية موزعين على جميع أنحاء المحافظة ليقوموا بتوزيع هذه الأجهزة طبقاً للكشوف المستحقة على أن يقوموا بتوصيل هذه الأجهزة إلى منازل المستحقين دون تحملهم أى تكلفة أو أعباء مالية، اللازمة لهذه الحالات.