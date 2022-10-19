ما هى الجيوب اللثوية وعلاجها؟

كتبت نهير عبد النبى

الجيوب اللثوية هى أحد أعراض التهاب دواعم السن، وهى عدوى خطيرة فى الفم، ويمكن معالجة الجيوب اللثوية وعكس اتجاهها من خلال نظافة الفم الجيدة أو علاج الأسنان، لكن عندما تترك دون علاج، يمكن أن تؤدى الجيوب اللثوية إلى فقدان الأسنان.

وحسب ما ذكره موقع healthline عادة ما يتم تثبيت الأسنان بإحكام فى تجاويفها بواسطة أنسجة اللثة والعظام، عندما تكون مصابًا بأمراض اللثة، يمكن أن يحدث تآكل الأنسجة، ما يتسبب فى حدوث فجوات تعرف باسم الجيوب المحيطة بالأسنان ويمكن لهذه الجيوب التقاط البكتيريا واحتجازها، ما يتسبب فى تلف عظم الفك، حيث يتم تثبيت الأسنان فى التجاويف.

تقاس الجيوب اللثوية بالمليمترات (مم)، ولا تعتبر كل الجيوب ضارة على الفور.

حجم وشدة الجيوب اللثوية

1 إلى 3 مم: عادى

4 إلى 5 ملم: التهاب دواعم السن المبكر أو الخفيف مرض اللثة موجود

5-7 ملم: التهاب دواعم السن المعتدل

7-12 مم: التهاب دواعم السن المتقدم

تبدأ عملية الجيب اللثوى بالتهاب اللثة، وهو التهاب اللثة الناجم عن تراكم الترسبات في الفم.

البلاك عبارة عن غشاء لزج يتكون من البكتيريا وبقايا الطعام التي تتشكل على الأسنان، يمكن إزالة البلاك بالفرشاة والخيط يوميًا، وعندما لا تتم إزالتها، يمكن أن تسبب اللويحة:

عدوى

مزيد من التقدم لأمراض اللثة

رواسب الأسنان

الجير

عندما يترك التهاب اللثة دون علاج، فإنه يتحول فى النهاية إلى أمراض دواعم الأسنان، والتى لها عدة مراحل من الشدة، ويشار إلى أمراض اللثة فى مراحلها اللاحقة باسم التهاب دواعم السن.

وخلال هذه العملية تستمر البلاك فى التهام أنسجة اللثة والعظام فى النهاية، ما يتسبب فى تعميق الجيوب حول الأسنان وتضخمها.

ما هى عوامل الخطر لجيوب اللثة؟

إذا كنت لا تستخدم الخيط وتنظف بالفرشاة مرتين يوميًا على الأقل، فإنك تزيد من خطر الإصابة بأمراض اللثة بشكل كبير.

قد يكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كنت تتناول نظامًا غذائيًا عالى السكر، حيث يمكن للأطعمة والمشروبات السكرية تسريع تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

تشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

- تدخين السجائر،vaping ، أو مضغ التبغ

- تناول الأدوية التي تسبب جفاف الفم

- التغيرات الهرمونية المرتبطة بالحمل وانقطاع الطمث

- مقاومة الأنسولين المرتبطة بالسمنة أو زيادة الوزن

- ضغط عصبى

- شيخوخة

- داء السكرى

- أمراض القلب والأوعية الدموية

- نقص فيتامين سي

- علم الوراثة والوراثة

- علاجات السرطان التي تستنزف جهاز المناعة

- سرطان الدم

- عدوى فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

- مرض كرون

- التهاب المفصل الروماتويدي

كيف يتم تشخيص الجيوب اللثوية؟

سيقيس طبيب أسنانك حجم المسافة بين لثتك وأسنانك باستخدام دواعم الأسنان.

تقيس مجسات اللثة جيوب اللثة بالمليمترات (مم). يساعد عمق وحجم الجيب اللثوي في تحديد العلاجات اللازمة.

إذا كانت الفجوة بين أسنانك ولثتك تتراوح بين 1 - 3 ملم فإنها تعتبر طبيعية وصحية، نظرًا لأن فرشاة الأسنان لا يمكن أن تصل بسهولة إلى أقل من 3 مم، فقد يكون عمق الجيب البالغ 4 مم مدعاة للقلق، في هذه الحالات ، سيقوم طبيب أسنانك بتقييم حالة لثتك إذا نزفت أو بدت ملتهبة ومنتفخة ، فقد يكون الجيب اللثوي قد تشكل.

كيف يتم علاج الجيوب اللثوية؟

سيتم تحديد علاجك حسب حجم وعمق الجيب اللثوي وحالة اللثة والعظام.

يمكن تقليل حجم الجيوب الصغيرة التي يبلغ قطرها 4 أو 5 مم من خلال عمليات تنظيف الأسنان الاحترافية جنبًا إلى جنب مع عادات نظافة الفم العدوانية في المنزل.

سيوصيك طبيب أسنانك بالفرشاة والخيط مرتين يوميًا على الأقل قد يتم إعطاؤك أيضًا غسول فم مضاد للبكتيريا.

ستساعد هذه الممارسات على إزالة البلاك والجير من حول الأسنان وتقليل التهاب اللثة.

التحجيم وكشط الجذور



يتم إجراء هذا الإجراء غير الجراحي للأسنان باستخدام الليزر أو جهاز الموجات فوق الصوتية الأدوات اليدوية ، مثل الكحت والقشارة ، شائعة أيضًا.

يساعد التقشير وكشط الجذر على إزالة البكتيريا والبلاك والجير من حول الأسنان. كما أنه ينعم سطح جذر كل سن بحيث يمكن لأنسجة اللثة أن تلتصق بالسن. هذا يساعد على تقليص الجيب.

في بعض الحالات ، سيتم وضع هلام مضاد للبكتيريا مباشرة في الجيب لمهاجمة البكتيريا وتقليل الالتهاب.

قد يصف طبيب أسنانك المضادات الحيوية أو غسول الفم بالمضادات الحيوية لتقليل البكتيريا بعد هذا الإجراء.

جراحة تصغير الجيب (السديلة)

إذا كان لديك جيب عميق أو فقد في العظام ولكن قد لا يزال السن محفوظًا، فقد يوصى طبيب أسنانك بهذا الإجراء، وعادة ما يتم إجراؤه بواسطة أخصائي، مثل أخصائي أمراض اللثة.

إجراء جراحة تصغير الجيب

سيقوم أخصائي اللثة بعمل شقوق صغيرة في اللثة تسمح برفع جزء من أنسجة اللثة أو رفرف بها للخلف هذا يكشف جذور السن بحيث يمكن أن يحدث تقشير أعمق وكشط الجذر.

إذا حدث فقدان للعظام ، فسيتم تنعيم العظم المتبقي ، وإزالة الأخاديد التي قد تنمو فيها البكتيريا.

ثم يتم خياطة أنسجة اللثة مرة أخرى في مكانها.

استكشفت دراسة أجريت عام 2019 فعالية غشاء دواعم الأسنان الذي يمكن أن يساعد في تجديد أنسجة اللثة المفقودة في الفئران.

قد تساعد هذه الأنسجة الاصطناعية في تنشيط نمو الأنسجة البيولوجية.

على الرغم من كونه مثيرًا للاهتمام، فإن هذا الإصلاح للجيوب اللثوية ما زال بعيد المنال ، ولا يحل محل نظافة الفم الجيدة.

كيف يمكنني منع الجيوب اللثوية؟

بغض النظر عن السبب الأساسى، يمكن لعادات نمط الحياة أن تمنع بشكل كبير حدوث أمراض اللثة وجيوب اللثة.

جرب ما يلي للمساعدة في منع الجيوب اللثوية:

نظف أسنانك مرتين يوميًا على الأقل بفرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة أو فرشاة أسنان كهربائية.

استخدم معجون أسنان يحتوى على الفلورايد.

استخدم غسول الفم الذى يحارب البلاك ويذوب.

استخدم الخيط بانتظام لإزالة البكتيريا وجزيئات الطعام من بين الأسنان.

إذا كنت تعانى من جفاف الفم، فاستخدم غسول الفم الخالى من الكحول. يمكنك أيضًا تجربة مضغ العلكة الخالية من السكر وشرب الماء وتجنب الكافيين.

توقف عن استخدام التبغ.

تخلص من الأطعمة والمشروبات السكرية من نظامك الغذائي.

إذا كنت تأكل الحلوى أو تشرب الصودا أو أي مواد سكرية أخرى ، فقم دائمًا بالفرشاة بعد ذلك مباشرة.

تجنب الوجبات السريعة واتبع نظامًا غذائيًا صحيًا يحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والأطعمة الأخرى التي تحتوي على فيتامين سي.

راجع طبيب أسنانك بانتظام (مرة كل 6 أشهر تقريبًا) لتنظيف أسنانك بشكل احترافي وعميق.

هل هناك أي مضاعفات من الجيوب اللثوية؟

تحتوي الجيوب اللثوية على البكتيريا. وعندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تستمر هذه العدوى التي لم يتم فحصها في الازدهار والنمو. يمكن أن تشمل المضاعفات:

لثة حمراء منتفخة تحتوي على صديد

ألم أثناء المضغ

الأسنان فضفاضة

رائحة الفم الكريهة التي لا تزول بالشطف

انحسار اللثة

فقدان العظام

فقدان الأسنان

الوجبات الجاهزة

جيوب اللثة هي علامة على أمراض اللثة المتقدمة.

سيحدد حجم الجيب وكذلك حالة اللثة والعظام العلاج اللازم لتقليل حجم الجيب، وتتراوح العلاجات من التنظيف الاحترافي إلى الحلول الجراحية.

عندما تترك دون علاج قد تحدث عدوى شديدة وفقدان الأسنان أو العظام.

ويمكن تجنب الجيوب اللثوية وأمراض اللثة من خلال ممارسة نظافة الفم الجيدة ورؤية طبيب الأسنان بانتظام للتنظيف.