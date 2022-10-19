للحفاظ على صحة شعرك وبشرتك وأظافرك.. ركز على الأفوكادو والمكسرات

كتبت إيناس البنا

يلعب الطعام دورًا مهمًا للغاية فى الحفاظ على صحة جسمك، وبالتالى من المهم للغاية تناول النوع الصحيح من الطعام، إذا كنت لا تأكل النوع الصحيح من الطعام، فقد يتسبب ذلك فى مشاكل صحية، وبالتالى من المهم أن تختار الغذاء المناسب للحفاظ على صحتك.

يعمل الطعام الجيد على تحسين صحة شعرك وبشرتك والأظافر، لذلك من المهم أن تأكل طعامًا مفيدًا لبشرتك وشعرك وأظافرك.

ووفقا لموقع verywellhealth إليك بعض الأطعمة التى يمكنك تناولها للحفاظ على صحة أظافرك وشعرك وبشرتك.

المكسرات والبذور

تحتوى على الكثير من العناصر الغذائية الموجودة فيها مثل البروتينات والفيتامينات والبيوتين، وكلها تساعد فى الحفاظ على صحة شعرك وبشرتك، ويحتوى الجوز واللوز أيضًا على فيتامين هـ الذى يساعد على منع الأكسدة.

البيض

يحتوى على كمية عالية من البروتينات التى تساعد فى الحفاظ على صحة الشعر، ويمكن أن يعزز تناول البيض كل يوم صحة شعرك.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل سمك السالمون تحتوى على أوميجا 3 المفيدة لشعرك وبشرتك، ويساعد أوميجا 3 على تقليل الالتهاب والاحمرار في الجلد ما يساعد في الحفاظ على صحته.

الافوكادو

الأفوكادو يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين هـ الموجودة فيه، ما يساعد على منع علامات شيخوخة الجلد، ومع ذلك فإنه يعزز أيضًا إنتاج الكولاجين فى الجلد.