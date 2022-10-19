كلية طب بيطرى قناة السويس توصى بحلول ابتكارية للحد من آثار الاحتباس الحرارى

الإسماعيلية- صبرى غانم

عقدت كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس ندوة علمية بعنوان" التغيرات المناخية و تأثيرها على الإنتاج الداجنى"، وذلك بالتعاون مع معمل معهد بحوث الصحة الحيوانية، و المعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني.

وقد أوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، أن التغيرات المناخية تؤثر على البيئة بكل مواردها، وثرواتها الحيوانية والثروة السمكية والداجنة، وتابع أنها تؤثر كذلك على المياه الجوفية، وموارد المياه بشكل عام، وتسبب المشكلات الفعلية التى تتصل بحياة الإنسان على الأرض،والدولة المصرية تولي قضية المناخ الاهتمام البالغ ، وتبذل جهودا كبيرة في مجال المناخ إيمانا بتلك القضية، وفي إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ المقبل بشرم الشيخ نوفمبر 2022 - أقامت جامعة قناة السويس العديد من الفعاليات والمشاركات في ضوء جهود الجامعة في قضية المناخ والتغيرات المناخية.

وتضمنت الندوة العديد من المحاضرات العلمية للدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد سيد هلال الباحث بمعمل بحوث الصحة الحيوانية بالإسماعيلية، والدكتورة أميرة هلال الباحث بالمعمل المرجعي للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني بالإسماعيلية.

حضر الندوة وكلاء الكلية ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، و الهيئة المعاونة و الطلاب، وقد أوصت بمجموعة من التوصيات الهامة هي :"تنفيذ قوافل إرشادية للمربين و أصحاب المزارع عن التأثير السلبي للتغيرات المناخية على إنتاجية الدواجن، توجيه البحث العلمي لدراسة وضع الحلول للاحتباس الحراري وتأثيرها على الدواجن، التوصية بتطبيق ابتكارات فى مزارع الدواجن للحد من التأثيرات السلبية للاحتباس الحرارى، الاستعانة بالسلالات المقاومة للإجهاد الحراري، و تشجيع المربين على تربيتها محليا، التدوير الآمن للمخلفات الحيوانية، الزراعية.

أشرف على تنفيذ الندوة الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، والدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى، والدكتور محمد الشبراوى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتوره رانيا حلمي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دعاء حسني مدير وحدة خدمة المجتمع.



جانب من الندوة