اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 8 أطنان سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى البدرشين

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:13 ص
ضبط 8 أطنان سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى البدرشين حملة تموينية لإحكام السيطرة على تداول السلع بالجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية تموين الجيزة حملة تموينية مكبرة بمركزي العياط والبدرشين؛ لضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع والتأكد من مصادرها والقضاء على السوق السوداء في نطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6000 لتر سولار قبل تهريبه بالسوق السوداء، وضبط كمية من السكر التموينى المعبأ بحيازة أحد الأفراد بالعياط قبل تهريبه، وذلك بعد إعادة تدويرها بكمية قدرها 3 ونصف طن سكر تمويني بمدينة العياط، بالإضافة إلى ضبط 8 أطنان سكر تموينى سائب بدائرة مركز ومدينة البدرشين قبل حجبها عن التداول بالأسواق، واحتكار سلعة استراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الرقابية المبذولة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة السلع الاستراتيجية، وتكثيف الحملات الرقابية التموينية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء في نطاق المحافظة.


مديرية التموين بالجيزة

حملة تموينية

السوق السوداء

سلع تموينية

العياط

البدرشين

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

ضبط 307961 قطعة ملابس رياضية مقلدة وأقمشة فى حملة تموينية مكبرة بالمحلة

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:38 م

ضبط 5 أطنان أرز غير مدون عليها أسعار خلال حملة تموينية مفاجئة فى الغربية

السبت، 15 أكتوبر 2022 09:49 م

ضبط أرز شعير وخبز وسكر فى حملات تموينية مكبرة بالغربية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 08:44 م

ضبط مصنعات لحوم بدون صلاحية وزيوت مجهولة فى حملة تموينية ببورسعيد

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 02:57 م

ضبط 19 طن أرز شعير ومبيدات منتهية الصلاحية فى حملة تموينية بالغربية

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 12:35 ص

تحرير 80 محضرا خلال حملة تموينية بالإسماعيلية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:59 م

ضبط جبن مخالف شروط التخزين ودقيق فى حملة تموينية بالغربية

الخميس، 13 أكتوبر 2022 02:59 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة