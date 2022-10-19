ضبط 8 أطنان سكر تموينى قبل بيعها بالسوق السوداء فى البدرشين

كتبت – مرام محمد

شنت مديرية تموين الجيزة حملة تموينية مكبرة بمركزي العياط والبدرشين؛ لضبط الأسواق والأسعار وإحكام الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع والتأكد من مصادرها والقضاء على السوق السوداء في نطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 6000 لتر سولار قبل تهريبه بالسوق السوداء، وضبط كمية من السكر التموينى المعبأ بحيازة أحد الأفراد بالعياط قبل تهريبه، وذلك بعد إعادة تدويرها بكمية قدرها 3 ونصف طن سكر تمويني بمدينة العياط، بالإضافة إلى ضبط 8 أطنان سكر تموينى سائب بدائرة مركز ومدينة البدرشين قبل حجبها عن التداول بالأسواق، واحتكار سلعة استراتيجية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار الجهود الرقابية المبذولة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، لتكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لحركة السلع الاستراتيجية، وتكثيف الحملات الرقابية التموينية للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء في نطاق المحافظة.