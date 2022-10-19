اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:11 م
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ضبط مخزن لحوم غير مرخصة بداخله 3 أطنان مجهولة المصدر بمنطقة القطامية

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:05 م
ضبط مخزن لحوم غير مرخصة بداخله 3 أطنان مجهولة المصدر بمنطقة القطامية لحوم فاسدة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالإشتراك مع الجهات المعنية من ضبط (مسئول عن مخزن لتجهيز اللحوم الخاصة بأحد المطاعم- كائن بدائرة قسم شرطة القطامية) لحيازته كميات كبيرة من اللحوم  بها عدم تماسك بالأنسجة وينبعث منها رائحة كريهة، وبها تغير بالخواص الطبيعية من حيث اللون والملمس وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية بقصد طرحها بالأسواق غاشاً بذلك  جمهور المستهلكين.
 
وعُثر بداخل المخزن على (كمية بلغت 3,088 طن لحوم وبدائلها "غير صالحة للاستهلاك الآدمى" وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).
 
بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية .
 
 
 

لحوم فاسده

الغش التجارى

جرائم الغش التجاري

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