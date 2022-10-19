اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صحيفة سودانية: مصر تسعى لإنقاذ مليار طفل فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 03:26 م
صحيفة سودانية: مصر تسعى لإنقاذ مليار طفل فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ قمة المناخ
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت صحيفة البشائر السودانية إن مصر تسعى لانقاذ مليار طفل خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، لذا قامت باستضافة مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ Cop27 لبحث سبل مواجهة هذه الظاهرة ورصد التمويل اللازم لمعالجة آثارها، وذلك في إشادة بدور مصر وأهمية القمة المرتقبة فى نوفمبر المقبل. 
 
 
ووفقا للصحيفة فإن ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بالاحتباس الحراري يؤدى إلى زيادة تكرار وشدة حالات الجفاف وحرائق الغابات والعواصف وكذلك الفيضانات، إلى جانب تضاعف فى موجات الحر المضرة بالزراعة والقاتلة للإنسان.
 
 
وقالت الصحيفة السودانية "يقع الأطفال فى قلب الأخطار المتعلقة بتداعيات تغير المناخ المتفاقمة، وهو ما يهدد مستقبل وحقوق أكثر من مليار طفل عبر العالم". 
 
 
وبدأ العد التنازلى للقمة الدولية المنتظرة فى شرم الشيخ، التغيرات المناخية COP27، والتى ستنعقد من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، وتتجه أنظار العالم نحو القارة الأفريقية التى تعد من أكثر مناطق العالم تضررا من الانبعاثات التى أدت إلى ظاهرة التغيرات المناخية وما نجم عنها من تصحر وجفاف وفيضانات وأعاصير فى البلدان القارة. 
 
 
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد دعوته للعالم للمشاركة في قمة المناخ COP 27 بمصر، وذلك خلال كلمته في أسبوع القاهرة للمياه، مؤكدًا أن القاهرة ستطرح خلالها مبادرة العمل على التكيف مع المياه والقدرة على الصمود، بحيث يتم التنسيق بشأنها مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية، حيث من المقرر أن تستضيف مصر في هذا الإطار مركزًا إفريقيا للمياه والتكيف مع المناخ، وذلك بدعم القدرات الإفريقية في هذا المجال المهم. 
 
 
 

مصر

مؤتمر COP27

COP27 في شرم الشيخ

مؤتمر التغيير المناخي في شرم الشيخ

الانبعاثات الكربونيه

افريقيا

اخبار افريقيا

اخبار مصر

التغيير المناخي علي افريقيا

آثار التغير المناخي علي افريقيا

مؤتمر المناخ cop27



الموضوعات المتعلقة

عرض خطة مصر لاستضافة قمة المناخ cop 27 أمام "خارجية النواب" اليوم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:00 ص

إكسترا نيوز تعرض تقريرا حول مؤتمر المناخ cop 27

الأحد، 16 أكتوبر 2022 07:00 ص

التخطيط تقدم خلال CoP-27 مبادرتى "حياة كريمة لأفريقيا" والمشروعات الذكية الخضراء

السبت، 15 أكتوبر 2022 12:00 ص

محافظ البنك المركزى يطالب بضرورة توافر الاستجابات المالية للدول النامية المتعلقة بارتفاع أسعار الغذاء وتوفير الطاقة.. ويؤكد: مصر تؤدى دورا كبيرا بالقضايا المتعلقة بالمناخ وتفخر باستضافة مؤتمر cop 27

الجمعة، 14 أكتوبر 2022 05:52 م

استشارى تغيرات مناخية بالأمم المتحدة: cop 27 بداية الطريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه

الخميس، 13 أكتوبر 2022 06:41 م

قبل cop 27.. أجهزة البيئة والمحميات بالبحر الأحمر تستعد لأول مشروع بيئى لاستزراع الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر.. هدفه مواجهة الظروف البيئية والمناخية والممارسات البيئية البشرية المدمرة لأجزاء من الشُعب.. صور

الثلاثاء، 04 أكتوبر 2022 03:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة