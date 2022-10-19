شوارع وطرق جديدة تدخل حيز التطوير بالجيزة.. تعرف عليها

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة ، تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري من رفع كفاءة وتطوير ورصف للطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك فى إطار تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بتحسين حركة سير المواطنين.

تطوير ورفع كفاءة ميدان الغنامية وطريق برطس الجديد بأوسيم

واصل مركز ومدينة أوسيم جهوده في إزالة التعديات والمخالفات والبروز من الطريق العام بعدد من الطرق، حيث تم البدء في إزالة المخالفات ورفع كفاءة الشوارع والطرق، تمهيدا لتنفيذ خطة الرصف للطرق وتحسين الحالة العامة به.

ونفذ رجال العمل الميداني ببشتيل وبرطس، وبالتعاون مع معدات مديرية الطرق بالجيزة، أعمال التجريد الدورية ورفع كفاءة لعدد من الطرق، حيث تم تجريد وتسوية طرق ميدان الغنامية، وتجريد شارع الحرية، وطريق برطس الجديد، وذلك تحت إشراف فرج عبد العاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

تطوير طريق طراد النيل بأوسيم

يشهد طريق طراد النيل بأوسيم، أعمال تطوير ورفع كفاءة، شملت إزالة التعديات والبروز والمنشآت المخالفة، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحى.

وشملت جهود التطوير استمرار تحقيق الانضباط بطريق طراد النيل، وإزالة التعديات من الطريق العام ومخالفات المحال والمنشآت، وتنفيذ خطة رصف وتطوير الطريق وتحسين الحالة العامة به.

طريق ترسا بأبو النمرس

بدأ مركز ومدينة أبو النمرس، أعمال تطوير طريق ترسا، وذلك من خلال إزالة التعديات وبروز المحال العامة والمنشآت التجارية والكافيهات على الطريق العام بشارع ترسا نطاق المركز، وذلك فى إطار أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة الطريق وفتحه كمحور مرورى هام بمركز ومدينة أبو النمرس يربط مسار الحركة مع حى جنوب الجيزة.

وشملت أعمال التطوير إزالة الأسوار والسلالم المخالفة والتابعة للمحال والمنشأت التجارية والباكيات والأكشاك المتعدية على الطريق العام والبدء فى رفع طبقة الطريق المتهالكة ومخلفات القطع وفرد طبقة الدقشوم، تمهيدآ لتنفيذ خطة التطوير الشامل للطريق والتى سوف تشمل أعمال رصف وإنارة ودعم أرصفة المشاة وإجراء تنسيق عام للطريق وتحسين الحالة العامة به.

تطوير شوارع المسابك والإسكان ومتفرعات الغاز والمنتزه

يواصل حي الوراق جهوده، لتمهيد واستعدال المناسيب لشارع خط الغاز تمهيدا لرصفه والبدء بتبليط الشوارع المتفرعة منه المؤدية لشارع الغاز ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 / 2023، بالإضافة إلي البدء في قشط طبقة الأسفلت المتهالكة بمنطقة الإسكان ومتفرعاته وشارع المسابك تمهيدا لرصفه ضمن الخطة الاستثمارية 2022/ 2023 .

واطلع محافظ الجيزة على نسب تنفيذ أعمال إزالة البروز والتعديات لتوسعة شارع المنتزه بمركز ومدينة البدرشين استعدادا للرصف استكمالا لأعمال التطوير الشامل التي شهدها عددا من المحاور المرورية بالمركز .

وأشار المحافظ، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق عمرو بن العاص بمركز ومدينة البدرشين ضمن خطة التطوير التي شملها الطريق .

وشدد اللواء أحمد راشد علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعه الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.