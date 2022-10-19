شركة "Damen Shipyards" العالمية: فخورون بالمشاركة بمشروع الرمال السوداء

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

أعرب أرنولد دايمن، المدير التنفيذي لشركة " Damen Shipyards group" العالمية، عن فخره بالمشاركة في مشروع الرمال السوداء.

أضاف المدير التنفيذي لشركة "دايمن شيبيارد جروب" العالمية، خلال افتتاح الرئيس السيسي لمصنع الرمال السوداء: "نحن فخورون بأن نكون جزءا من هذه المشروعات كمصنعين لأحدث كراكة csd650، مضيفا: متحمسون ولنا الشرف وواثقون أيضا من استمرار التعاون ما يجعل المشاريع المستقبلية في نجاح عظيم".

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح قبل قليل، إن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة، ويعتبر إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة مما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.