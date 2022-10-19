رئيس وزراء أوكرانيا: 6 منشآت طاقة تعرضت للضرر إثر استهداف روسيا للبنية التحتية للطاقة

كتب أحمد عرفة

قال دنيس أناتوليفيج شميكال رئيس وزراء أوكرانيا، إن 6 منشآت طاقة تعرضت للضرر إثر استهداف روسيا للبنية التحتية للطاقة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن القصف الروسي دمّر خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، بينما انقطع التيار عن مناطق عدة بما فيها كييف بعد ضربات جديدة استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في كل أنحاء البلاد"، مضيفًا "لم يعد هناك مجال للتفاوض مع نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين".