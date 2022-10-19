حياة كريمة بالشرقية.. توقيع الكشف الطبى على أكثر من 3000 مواطن بأولاد موسي

نظمت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية أولاد موسى التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ضمن "حياة كريمة"، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية، والتي أستمرت لمدة يومين 17و 18 اكتوبر الجاري.

و اشتملت القافلة على العديد من التخصصات الطبية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية، والكشف المبكر عن أمراض السكر والضغط، ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني علي 3080 مريض من أهالي القرية، بواقع 491 مريض في تخصص الباطنة، 82 مريض جراحة عامة، 514 العظام، 547 الأطفال، 141 النساء والتوليد، 234 الجلدية والتناسلية، 24 تنظيم الأسرة، 294 أنف وأذن، 232 الرمد، وتم صرف العلاج اللازم لهم مجانا، وتحويل 36 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية بالمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، وأهمية التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، والخدمات المقدمة بالمبادرات الرئاسية، ووسائل تنظيم الأسرة، وغيرها.

وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، الشكر لمنسق القوافل بالمديرية، وجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين والمرضي بالمحافظة .