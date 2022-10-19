حماية الطفل بالشرقية تشارك فى ورشة عمل تشاورية برعاية الأمومة والطفولة

أكدت هبة محمد حمد مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل بالشرقية، مشاركة الوحدة فى ورشة العمل التشاورية لوضع خطة تأسيس منتدى الطفل المصرى لمحافظات "الشرقية - الإسكندرية – مرسى مطروح – المنيا - أسيوط "، والتى أقيمت بمحافظة الإسكندرية فى الفترة من 12الي13 أكتوبر الجارى تحت إشراف المجلس القومى للطفولة والأمومة بالمشاركة مع الجهات المعنية لدعم حق مشاركة الأطفال فيما يخصهم وتعزيز قيم الإنتماء لديهم وذلك تنفيذا للمبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

أوضحت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن ورشة العمل تمت بمشاركة ممثلين عن "الوحدة العامة لحماية الطفل - مديرية الشباب والرياضة - مديرية التضامن الإجتماعى بالشرقية - مديرية التربية والتعليم - هيئة قصور الثقافة - المنطقة الأزهرية" وذلك لوضع خطة عمل ومقترحات لتنفيذ أهداف المنتدى وتعزيز حق الطفل فى المشاركة المجتمعية.

وأضافت مديرة الوحدة العامة لحماية الطفل أن ورشة العمل تناولت التدريب على الخلفية القانونية لحقوق الطفل وحمايته من الفجوات والتحديات التى يتعرض لها وسبل التغلب عليها بالإضافة إلى التعرف على عمل برنامج منتدى الطفل المصرى وكذلك معايير اختيار الأطفال المرشحين لعضوية مجلس الأطفال المحلى ومجلس الأطفال الفرعى بالمحافظة.

وفى نهاية فعاليات ورشة العمل تم الاتفاق على تشكيل لجنة لمنتدى الطفل بكل محافظة وأعضائها المكونة من "الوحدة العامة لحماية الطفل - مديرية الشباب والرياضة - مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية - مديرية التربية والتعليم - هيئة قصور الثقافة - المنطقة الأزهرية"، وذلك تنفيذًا لأهداف منتدى الطفل ولدعم وتعزيز المشاركة المجتمعية للأطفال ووفقا لما ورد بالدستور المصرى وقانون الطفل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمارها بشكل إيجابي.