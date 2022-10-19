"حقوق وواجبات المرأة العاملة" ندوة بالشرقية لتوعية متدربات المركز المهنى

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت وزارة القوى العاملة بالشرقية ندوة بعنوان "التعريف بالإتفاقيات وحقوق وواجبات المرأة العاملة فى ظل قانون العمل" فى حضور 15 متدربة بأقسام التفصيل والحياكة وذلك بمقر مركز التدريب المهنى بالنحال بمدينة الزقازيق وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات والأوبئة.

وأشاد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بدور مديرية القوى العاملة فى تنفيذ ورش العمل فى مختلف المجالات لتدريب الشباب والمرأة وتعليمهم حرف جديدة ودمجهم بسوق للعمل ليحيوا حياة كريمة وكذلك تنظيم ملتقيات التوظيف لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب فى العمل فى القطاع الخاص لدفع عجلة العمل والإنتاج وكذلك تنفيذ المبادرات لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة فى الحياة العملية لتأهيلهم لسوق العمل فى القطاع الخاص وإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة.

أوضح مدحت الغمراوى وكيل وزارة القوى العاملة بالشرقية قيام حنان حسن موجه فنى بمنطقة عمل بلبيس بتقديم الندوة والتى تم خلالها التعريف بسياسات الدولة لدعم المرأة وتمكينها (سياسيًا - إقتصاديًا - إجتماعيًا – ثقافيًا ) والتعريف بالنصوص والموارد الوارده بالدستور المصرى لعام 2014 والاتفاقيات الدولية التى تكفل حقوق المرأة وكذلك شرح قانون العمل (12) والقرارات الوزارية المنفذة له لحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها، كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية وورش العمل للشباب والفتيات بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم ودمجهم بسوق العمل وخاصة الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرف جديدة تُدر عليهم دخلا وليحيوا حياه كريمة.