جمارك مطار برج العرب تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل والألعاب الجنسية

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب الدولى من ضبط محاوله تهريب كمية من المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل والألعاب الجنسية وذلك بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذيه.

ففى أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من تركيا على رحلة خطوط الطيران التركية اشتبه محمد حلمى رئيس الورديه فى الراكب ك. م. ع مصرى الجنسية، وبسؤاله عما بحوزته أشياء تستحق الرسوم الجمركية أجاب بالنفي.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كمال عبد الحافظ وأحمد عبد الفتاح بطاقم الفحص بالأشعة فتلاحظ وجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وبالعرض على سعد عبادى مدير إدارة الجمرك قام بتشكيل لجنة لتفتيش حقائب الراكب من أحمد سلمان ومحمد عبد السلام مأمورى الحركه وإبراهيم الأحول بالأمن الجمركى ومحمود فياله بمكافحة التهرب الجمركى بحضور أيمن فوزى مدير إدارة التعريفة فتبين وجود 310 عبوات من مستحضرات التجميل والمكملات الغذائية والالعاب الجنسية، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 233 ألفا و400 جنيه.

قرر مصطفى العربى مدير عام الموانئ الجويه اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 41 لسنة 2022.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتور سامى رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحره بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.