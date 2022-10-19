تنفيذ مشروعات بـ3 مليارات جنيه ضمن مبادرة حياة كريمة فى الصعيد وبحرى

كتب عبد الحليم سالم

تواصل شركات المقاولات العامة، تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بقيمة نحو 20 مليار جنيه لشركات القابضة للتشييد والتعمير ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

ووفق البيانات فإن شركة المقاولات المصرية مختار إبراهيم، بقيادة المهندس محب سالم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب توصل تنفيذ وإنجاز عشرات المشروعات فى مركز أبو تشت بمحافظة قنا بتكلفة ،تصل لنحو 3 مليارات جنيه، حيث تم الانتهاء من أغلب المشروعات وتسليمها، سواء شبكات مياه أو مراكز صحية وخدمية.

وكلف مجلس إدارة الشركة المهندس راضى عبد العزيز رئيس القطاعات بمتابعة كافة المشروعات على راسها مشروعات حياة كريمة التو توليها الدولة أهمية كبيرة؛ لتقديم الخدمات لنحو 60 مليون مواطن في مختلف ربوع مصر.

ووفق البيانات فإن نسب انجاز مشروعات أبو تشت الباقية، والتى يعمل العمل فيها تصل لنحو 60%، حيث سيتم تسليم عدد منها بنهاية العام الجارى، علاوة على الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بقريتى سرور والبط بمحافظة الدقهلية بنحو 24 مليون جنيه.

كما تواصل الشركة تنفيذ محطة معالجة وخط ومحطة رفع التقدم شرق قناة السويس التابعة لمركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية ،بتكلفة تصل لنحو 160 مليون جنيه حيث تم تنفيذ نحو 40% من المشروع .

وتنفذ الشركة في أبو تشت أعمالا، عبارة عن شبكات الصرف الصحى، وتتضمن عدد 2 محطة معالجة سعة 25 ألف م3/ يوم، بنظام برك الأكسدة (أبو تشت - سمهود)، و عدد (22) قرية بتوابعها بمركز أبو تشت ، بجانب استكمال إحلال وتجديد مستشفى أبو تشت ، استكمال إحلال وتجديد وحدة قصير بخانس ، تجهيزات طبية لوحدتى قبلى سمهود وكوم جابر .

ففي مياه الشرب يتم إحلال وتجديد مياه الشرب بقرى مركز أبو تشت (مواسير ) بطول 196 كم ، و مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرى مركز أبو تشت بطول 102 كم ، بالإضافة الى مجمع الخدمات حيث تم إنشاء مبانى خدمات مجمعة (وحدة صحية و خدمة مواطنين) لعدد 5 قرى (سمهود - بخانس - قصير بخانس - القارة - أبو شوشة).

وفى مجال شبكة الكهرباء يتم تدعيم وإحلال شبكات الكهرباء لعدد 33 قرية بمركز أبو تشت ، بجانب إحلال وتجديد المبنى الإدارى وتجهيز ملعب وسور لقرى (الخوالد - عزبة البوصة - نجع أبو حمودى - الكرنك)

كما يتم تنفيذ مشروعات تطوير شاملة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا يشمل قطاعات الصرف الصحى والشبكات والمبانى الخدمية وأعمال الكهرباء والمياه والصحة ، حيث يتضمن المشروع تنفيذ 21 محطة رفع رئيسية وفرعية جارى العمل في 6 محطات منها بجانب تنفيذ 21 خط طرد بأطوال 48 كيلو .