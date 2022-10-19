تكريم الكليات الفائزة بالمركز الأولى فى مهرجان التبرع بالدم بجامعة المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قامت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية بتكريم الكليات الفائزة بالمراكز المتقدمة فى مهرجان التبرع بالدم على مستوى كليات الجامعه للعام الجامعى 2021 / 2022 ،وذلك تحت رعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعه والدكتوره نانسى أسعد نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامه لرعاية الطلاب.



وأشار الدكتور محمد شاهين أن الادارة العامه لرعاية الطلاب النشاط الاجتماعى والرحلات ، نظمت حملات التبرع بالدم على مستوى طلاب كليات الجامعه انطلاقا من دور الجامعه فى خدمة المجتمع ومرضى محافظة المنوفيه والمحافظة على المخزون الاستراتيجى للدم ببنوك الدم بالمحافظه ، ومرضى الكبد وأمراض الدم والأطفال المصابين وأمراض السرطان.



وأضاف محمد خطاب مدير النشاط الاجتماعي أن الكليات الفائزة بالمركز المتقدمه على مستوى كليات الجامعة هى كلية التربيه النوعيه باشمون المركز الأول ،كلية الإعلام المركز الثانى كلية الآداب المركز الثالث.



كما أشرف على حملات التبرع بالدم من النشاط الاجتماعي، كلا من، الدكتور صفوت موسى وأسامة ضيف وأحمد سعد وأحمد سيف ورشا عادل ومها فرج وأريج عرفه وابراهيم الأسرج.