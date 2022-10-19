تفاصيل كسوف الشمس الثلاثاء المقبل من البداية للنهاية وأماكن رؤيته فى مصر

تشهد الكرة الأرضية، الثلاثاء المقبل 25 أكتوبــر 2022م، تزامنا مع نهاية ربيع الأول وعند اقتران شهر ربيع الآخر لعام 1444هـ كسوفًا جزئيًا للشمس.

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية تفاصيل كسوف الشمس كما يلى:

سيستغرق الكسوف منذ بدايته فى الساعة فى الساعة العاشرة و58 دقيقة و10 ثوان تقريبًا ككسوف شبه ظلى (لا يمكن رؤيته بالعين المجردة ) وحتى نهايته ككسوف شبه ظلى فى الساعة الثالثة ودقيقتين، و8 ثوان 4 ساعات و4 دقائق تقريبا

- يمكن رؤيته ككسوف جزئى فى من أوروبا وجزر الأورال وغرب سيبيريا والشرق الأوسط وغرب آسيا ومن شمال شرق أفريقيا.

- سيتم تسجيل المرحلة القصوى من الكسوف الجزئى فى سهل غرب سيبيريا فى روسيا بالقرب من نيجنفارتوفسك حيث يغطى قرص القمر حوالى 86% من قرص الشمس.

- فى القاهرة يرى الكسوف فى مرحلة الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية عشرة ظهرًا تقريبًا.

- ستكون ذروة الكسوف الجزئى فى القاهرة فى تمام الساعة الواحدة وتسع دقائق ظهرا تقريبًا حيث يغطى قرص القمر حوالى 37.3% من قرص الشمس

ينتهى الكسوف الجزئى فى الساعة الثانية وست عشرة دقيقة تقريبًا، وبذلك يستغرق الكسوف الجزئى منذ بدايته فى القاهرة وحتى نهايته ساعتين وست عشرة دقيقة تقريبًا.