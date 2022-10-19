اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:39 م
أكرم القصاص
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تعيين "ماري -آن باربا لياني" بمنصب رئيسة هيئة الأسواق المالية فى فرنسا لمدة 5 سنوات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:58 م
تعيين "ماري -آن باربا لياني" بمنصب رئيسة هيئة الأسواق المالية فى فرنسا لمدة 5 سنوات البرلمان الفرنسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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صدقت الجمعية الوطنية الفرنسية "الغرفة الدنيا للبرلمان الفرنسي" ومجلس الشيوخ "الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي" على تعيين "ماري -آن باربا لياني" في منصب رئيسة هيئة الأسواق المالية (إيه إم إف).

وقال مجلس الشيوخ الفرنسي في بيان، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن تعيين "لياني" يأتي خلفا لـ "روبرت أوفيل" لتشغل المنصب لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.


يذكر أن هيئة الأسواق المالية في فرنسا هي الجهة المنظمة لسوق الأسهم في فرنسا وهي هيئة عامة مستقلة مسئولة عن حماية الاستثمارات في الأدوات المالية وفي جميع المدخرات والاستثمارات الأخرى وكذلك الحفاظ على أسواق مالية منظمة في البلاد.

 


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فرنسا

البرلمان الفرنسى

مجلس الشيوخ الفرنسى



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