تعيين "ماري -آن باربا لياني" بمنصب رئيسة هيئة الأسواق المالية فى فرنسا لمدة 5 سنوات

وقال مجلس الشيوخ الفرنسي في بيان، حسبما ذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إن تعيين "لياني" يأتي خلفا لـ "روبرت أوفيل" لتشغل المنصب لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.



يذكر أن هيئة الأسواق المالية في فرنسا هي الجهة المنظمة لسوق الأسهم في فرنسا وهي هيئة عامة مستقلة مسئولة عن حماية الاستثمارات في الأدوات المالية وفي جميع المدخرات والاستثمارات الأخرى وكذلك الحفاظ على أسواق مالية منظمة في البلاد.