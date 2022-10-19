تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 776 شاحنة و91 سيارة.

شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 383 شاحنة و55 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 393 شاحنة و36 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية 2 ومغادرة السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس بينما غادرت السفينتين دليلة والحرية 2.

كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين عمان وسينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين عمان وسينا، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانئها المختلفة.