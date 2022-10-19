تحرير 11 ألف عقد للمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة على أراض الدولة

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضي قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون ، مؤكداً أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها والتيسير على المواطنين من واضعي اليد بنطاق المحافظة.



أكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الأملاك سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوى، والجدية والحزم في إدارته ، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.



و من جانبه قدم العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام عرضاً تفصيلياً للموقف الحالى لمنظومة التقنين حيث تم تحرير 11 ألفا و40 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1503 عقد وبلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 17 ألف و565 طلب منها عدد 14 ألفا و313 طلب صالح للتقنين وعدد 3252 طلبا غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.



وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.



شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للكتاب الدورى 241 لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا.

