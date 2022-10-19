اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 04:09 م
أكرم القصاص
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بوتين يعلن فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية في الأقاليم المنضمة لروسيا

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:34 م
بوتين يعلن فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية في الأقاليم المنضمة لروسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية في أقاليم "زابوروجيا" و"خيرسون" و"دونيتسك" و"لوجانسك" التى تم ضمها لروسيا، اعتبارا من غد الخميس.


وقال الرئيس الروسي- خلال اجتماع مع حكام المناطق الروسية وكبار رجال الدولة قبيل عقد اجتماع لأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي- لقد "اقترحت أيضا إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات، التي انضمت حديثا إلى روسيا" .


وأضاف: "أصدرت توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في الأقاليم الروسية، وسيتم منح رؤساء المناطق صلاحيات إضافية لضمان الأمن، وأن نظام كييف يرفض التفاوض ويواصل قصف الأراضي الروسية باستخدام أساليب إرهابية".


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