بوتين يعلن فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية في الأقاليم المنضمة لروسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية في أقاليم "زابوروجيا" و"خيرسون" و"دونيتسك" و"لوجانسك" التى تم ضمها لروسيا، اعتبارا من غد الخميس.
وقال الرئيس الروسي- خلال اجتماع مع حكام المناطق الروسية وكبار رجال الدولة قبيل عقد اجتماع لأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي- لقد "اقترحت أيضا إعلان حالة الحرب في المناطق والمقاطعات، التي انضمت حديثا إلى روسيا" .
وأضاف: "أصدرت توجيهات بإنشاء مقرات للدفاع الإقليمي في الأقاليم الروسية، وسيتم منح رؤساء المناطق صلاحيات إضافية لضمان الأمن، وأن نظام كييف يرفض التفاوض ويواصل قصف الأراضي الروسية باستخدام أساليب إرهابية".
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