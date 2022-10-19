بدء فعاليات اليوم الثانى للدورة 43 لمؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالقاهرة

كتبت آية دعبس

انطلقت منذ قليل، فاعليات اليوم الثاني من الدورة الثالثة والأربعين، ل مؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ، والتي تستمر علي مدار ثلاث ايام بالقاهرة، والذي يقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة رؤساء الإتحادات ووفود نقابية من 53 دولة إفريقية، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية،والذي يشارك فيه ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء، وممثلون عن منظمة العمل الدولية،ومنظمة العمل العربية واتحاد النقابات العالمي.

شاهد اليوم الاول من المؤتمر عدد من الكلمات خلال الجلسة الافتتاحية، بحضور حسن شحاتة وزير القوي العاملة، ومحمد جبران رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، و الدكتور فرنسيس أتولي رئيس منظمة الوحدة النقابية الأفريقية، و أرزقي مزهود الأمين العام للمنظمة، و محمد مامازينجو مدير برامج الانشطة العمالية بمركز تورينو التابع لمنظمة العمل الدولية.

بالإضافة الي عرض سياسة منظمة العمل الدولية حول الحماية الاجتماعية نحو التعافي من أزمة كوفيد 19، ومناقشة وضع الحماية الاجتماعية في أفريقيا في ظل وباء كوفيد 19 والدروس المستفادة الأساسية من "الاتحاد الأفريقي، و منظمة العمل الدولية، ودراسة السعة المالية لتوسيع تغطية الحماية الاجتماعية للاقتصاد غير الرسمي.

وسوف يتضمن المؤتمر اليوم ورش عمل عن قضايا العمل والتمنية والسلام الاجتماعي بدول القارة من خلال تقارير حول تطوير آليات التوظيف وتوفير العمل اللائق والاستثمار الأمثل للموارد والثروات الطبيعية للمساهمة في الحد من الفقر والبطالة.