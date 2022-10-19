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بالأرقام.. خريطة مخصصات "الاستثمارات الخضراء" فى 22/23

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 02:00 ص
بالأرقام.. خريطة مخصصات "الاستثمارات الخضراء" فى 22/23 الاقتصاد الأخضر - أرشيفية
كتبت هبة حسام

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وجهت الحكومة ضمن موازنة العام المالى الحالى مخصصات بقيمة 336 مليار جنيه لتنفيذ المشروعات الخضراء ضمن خطتها الاستثمارية هذا العام، والتى خصصت منها نحو 40% للاقتصاد الأخضر، وبحسب التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حول الخطة الاستثمارية للدولة للسنة المالية 22/23، والموجه للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توزعت مخصصات الاستثمار الأخضر على قطاعات الدولة، كالتالى:
 
- 300 مليار جنيه للمشروعات الخضراء بقطاع النقل.

- 26.4 مليار جنيه لقطاع الرى.

- 2.4 مليار جنيه لقطاع الكهرباء.

- 2.8 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية.

- 4.5 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق.
 
يشار إلى أن الاقتصاد الأخضر الذى تستهدف الدولة تنفيذه فى كافة المجالات، يضم 6 محاور هامة، تتمثل فى "المبانى الخضراء، والطاقة المتجددة بكل مشتملاتها سواء طاقة شمسية أو طاقة رياح، والنقل المستدام، وإدارة المياه، وإدارة الأراضي، وإدارة النفايات"، كما تستهدف الدولة تخصيص 50% من موازنتها العامة للاستثمارات الخضراء بحلول العام المالى 24/25.

الاقتصاد الأخضر

الاستثمارات الخضراء

مجلس النواب

لجنة الخطة والموازنة

المشروعات الخضراء

الطاقة المتجددة

النقل المستدام

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