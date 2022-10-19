اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة النجدة بالغردقة لصيانة المحولات

أعلن مركز عمليات، محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، اليوم الأربعاء، عن منطقة النجدة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن سبب فصل التيار الكهربائى عن موزع النجدة لصيانة المحولات الدورية المتبعة، وذلك بداية من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهر اليوم الأربعاء لصيانة المحولات المتبعة من قبل قطاع الكهرباء، ولعدم حدوث أعطال مفاجئة بالمدينة.
اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة النجدة بالغردقة لصيانة المحولاتالأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:00 ص
قطع الكهرباء
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أعلن مركز عمليات، محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، اليوم الأربعاء، عن منطقة النجدة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.
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