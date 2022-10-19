اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:45 ص
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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة النجدة بالغردقة لصيانة المحولات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 08:00 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن منطقة النجدة بالغردقة لصيانة المحولات قطع الكهرباء
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مركز عمليات، محافظة البحر الأحمر، عن فصل التيار الكهربى، اليوم الأربعاء، عن منطقة النجدة بمدينة الغردقة، وذلك لصيانة المحولات الدورية، المتبعة من قبل قطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.

وكشف مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن سبب فصل التيار الكهربائى عن موزع النجدة لصيانة المحولات الدورية المتبعة، وذلك بداية من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهر اليوم الأربعاء لصيانة المحولات المتبعة من قبل قطاع الكهرباء، ولعدم حدوث أعطال مفاجئة بالمدينة.


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