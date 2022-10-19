اليوم.. انطلاق القوافل العلاجية التابعة لـ"حياة كريمة" بقرى مدينة مرسى علم

البحر الأحمر - عماد عرفة

تنطلق اليوم الأربعاء، القوافل العلاجية، التابعة لمبادرة حياة كريمة بقرى مدينة مرسى علم، عقب الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرى مدينتى حلايب وشلاتين ضمن القوافل التابعة للمبادرة.



ومن المقرر أن تنطلق القوافل اليوم الأربعاء بالكشف الطبى على أهالى قرية الشيخ الشاذلى، وقرية أبو غصون لمدة يومين 19 و20 أكتوبر، ثم تنتقل القوافل إلى وحدة طب الأسرة بمرسى علم، يومى و21 و22 أكتوبر.



وانتهت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة من عملها بإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانًا على أهالى حلايب ولمدة يومين، وذلك بعد الانتهاء من الكشف الطبى على أهالى قرى منطقة الخير، وادلدديب التابعيتين لمدينة الشلاتين، وقبلها إجراء الكشف على أهالى قرية الحمروين بالقصير.



وكانت انطلقت القوافل العلاجية الشهرية لمبادرة حياة كريمة عن شهر أكتوبر الثلاثاء الماضى والتى يبلغ عددها 8 قوافل علاجية، ويتم خلالها الكشف وصرف العلاج وعمل الفحوصات والإشاعات اللازمة لأهالى قرى البحر الأحمر المختلفة.



ومن مدينة مرسى علم من المقرر أن تنتقل القوافل إلى مدينة سفاجا وتحديدا بقرية أم الحويطات حيث يتم الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا على أهالى القرية يومى 23 و24 أكتوبر الجارى، ومنها تنتقل القوافل اخيرا إلى وحدة صحة الأمل بمدينة رأس غارب شمال البحر الأحمر وليتم إجراء الكشف الطبى وصرف العلاج مجانا يومى 25 و26 أكتوبر الجارى.