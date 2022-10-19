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"الوزراء": تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر يحقق أعلى معدل زيادة آخر 10 سنوات

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:41 ص
"الوزراء": تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر بمصر يحقق أعلى معدل زيادة آخر 10 سنوات المركز الاعلامى لمجلس الوزراء
هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر؛ حيث ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية خلال 2021/2022 بنحو 81.3% مسجلًا 11.6 مليار دولار.
 
ووصل حجم الاستثمار في تأسيس الشركات الجديدة أو زيادة رؤوس الأموال إلى 3.4 مليارات دولار بزيادة 2.1 مليار دولار عن العام المالي السابق لتشكل بذلك 29% من صافي الاستثمار الأجنبي، بينما وصل صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة خلال 2021/2022 إلى 4.9 مليارات دولار بزيادة 11% عن العام المالي السابق مشكلة بذلك 42% من صافي الاستثمار.
 
بينما وصل حجم الاستثمارات من خلال بيع شركات وأصول إنتاجية لغير المقيمين خلال 2021/ 2022 إلى 2.3 مليار دولار مشكلة بذلك 20% من صافي الاستثمار، بينما وصل حجم شـراء العقارات من غير المقيمين خلال 2021/2022 إلى 970 مليون دولار ليشكل بذلك 9% من صافي الاستثمار الأجنبي.
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الاستثمار الأجنبي المباشر

مجلس الوزراء

الحكومة

مصطفى مدبولي

اليوم السابع بلس



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