اليوم السابع
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الكشف على 273 مواطنا فى القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 09:04 ص
الكشف على 273 مواطنا فى القوافل العلاجية لمبادرة حياة كريمة بالبحر الأحمر جانب من القافلة الطبية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أجرت القافلة الطبية التابعة لمباردة حيلة كريمة الكشف الطبى على 273 مواطنا من قرية أبو رماد، التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر وصرف العلاج لهم مجانا ضمن مبادرة حياة كريمة.
 
وقالت مديرية الصحة بالبحر الأحمر إنه تنفيذا  لتعليمات خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت إشراف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر أقيمت قافلة طبية بالوحدة الصحية بأبو رماد التابعة لادارة الشلاتين الصحية يومى 17 و18 أكتوبر، وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لـ273 حالة بمختلف التخصصات الطبية.
 
كما تم إجراء 76 فحصا معمليا، و19 أشعة وسونار، و44 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، وتم إجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى قرى ومدن محافظة البحر الأحمر.
 
 


 

 


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