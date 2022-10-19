الكاظمي: نجحنا بانقاذ الاقتصاد ونقلناه من مرحلة الانهيار الى النمو

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أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ، اليوم الأربعاء ، أن الحكومة نجحت في انقاذ الاقتصاد وانتقلت به من مرحلة الانهيار إلى النمو.



وقال الكاظمي - خلال جلسة مجلس الوزراء عقدت اليوم ، وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "قمنا بتأسيس رؤية اقتصادية جديدة عن طريق الورقة البيضاء" ، مشيرا إلى أن العراق سجل بحسب تقارير دولية أسرع نمو بالشرق الأوسط وثاني دولة بالعالم في النمو نسبة 9.3 ، ولكن هناك من يشكك بالحكومة ولا يريد للنجاحات أن تسجل باسمها.



وأضاف أن الحكومة كانت لديها رؤية لاصلاح وزارة المالية وكانت تجابه باعتراضات شديدة من قبل برلمانيين وبعض الكتل ، مبينا أن البعض حاول حماية الفاسدين واللصوص وتحويل الاتهام إلى الحكومة.



ودعا الكاظمي - خلال الجلسة - إلى دعم رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء المكلف محمد السوداني ، مطالبا القوى السياسية بمنح رئيس الوزراء المكلف الحرية باختيار فريق عمله ، ومشددا على أهمية إقرار موازنة سريعة للقيام بمهامه وواجباته تجاه الشعب.



من جانبه ، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن الناظم "إن الحكومة الحالية مرت بظروف عصيبة وباشرت أعمالها وسط صراع دولي ومحلي ، فضلا عن الانهيار الاقتصادي" ، مؤكدا أن الحكومة حققت نسبة نمو اقتصادي غير مسبوق بشهادة التقارير الدولية.



بدورها ، أكدت وزيرة المالية بالوكالة هيام نعمة ، أن الوزارة ستعمل حتى أخر لحظة من عمر الحكومة لكشف الحقائق المتعلقة بأمانات هيئة الضرائب.