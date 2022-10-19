"القومى للمرأة بالشرقية" يعلن استخراج 325 بطاقة رقم قومى للسيدات مجانا.. صور

الشرقية- فتحية الديب

قالت الدكتورة عايدة عطية، مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن فرع المجلس يواصل استخراج بطاقات الرقم القومى بالمجان، وتم استخراج 325 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بقرى مراكز منيا القمح ومشتول السوق والزقازيق وهى: "الطيبة- تل مسمار- العصلوجى- أبو زيد- تل حوين- طحلة بردين- عزبة الديب- الحصة- الحميدية- السعديين- كفر مصطفى افندى- والصحافة -الغفارية- نبتيت- البتيه."



وأضافت مقررة الفرع، لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات الغير قادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع " بطاقتك حقوقك" وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل، متابعة أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية.







جانب من استخراج بطاقات الرقم القومى (1)



جانب من استخراج بطاقات الرقم القومى (2)



جانب من أعمال المجلس (1)



جانب من أعمال المجلس (2)











