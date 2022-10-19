الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان: "رمال من ذهب"

كتب محمد عبد العظيم

شهدت عرض فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، عرض فيلم تسجيلى بعنوان: "رمال من ذهب"، وتحدث الفيلم التسجيلى عن الرمال السوداء، ضمن خطة مصر المستدامة طويلة المدى 2030.

وبدأت منذ قليل، فعاليات افتتاح مصنع الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات القومية المختلفة التى تنفذها الدولة المصرية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأسست الشركة المصرية للرمال السوداء كاحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية عام 2016 برأس مال مصدر قدره نصف مليار جنيه، تم زيادته ليصبح 4 مليارات جنيه موزعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهيئة المواد النووية ومحافظة كفر الشيخ والشركة المصرية للثروة التعدينية وبنك الاستثمار القومى، كما تم تأسيس الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، بهدف سرعة تغطية معظم مناطق الرمال السوداء على أرض مصر، وخاصة منطقة غليون بما يسمح بالحصول على عائد اقتصادى وعدم تعطيل خطة التنمية بالدولة، والحصول على تكنولوجيا منافسة للتكنولوجيا الاسترالية.

وتتمثل أهم المعادن المستخلصة من الرمال السوداء فى 6 معادن رئيسية وهى الألمانيت والزيركون والجارنت والروتيل والمونازيت والمجانتايت، وكلها معادن ذات أهمية استراتيجية حول العالم، وحيث يستخدم معدن الالمنيت فى إنتاج التيتنايوم الأسفنجى وأجسام الطائرات والصواريخ والغواصات، ويدخل فى صناعات البويات والورق والجلود، فيما يستخدم معدن الزيركون فى السيراميك والادوات الصحية والزجاج وتبطين المفاعلات النووية، وصناعة الحراريات، فيما يستخدم معدن الجارنت فى احجار التجليخ واوراق الصنفرة وفلاتر المياه.