الرئيس السيسي: "ربنا يجعل فى مجمع مصانع الرمال السوداء خيرا كثيرا"

كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الأمور الخاصة بعمل مجمع مصانع الرمال السوداء أصبحت متوفرة، قائلا: "طبعا كل الأمور الأساسية بقت متوفرة.. سواء مياه معالجة وتحلية بحر.. والكهرباء والطرق وهنكمل.. بنشكر الشركات المدنية وشركات التعدين.. كل اللى اشتغل فى هذا المشروع بوجه التحية والشكر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروع مجمع مصانع الرمال السوداء: "أول مرة نقدم على خطوة في هذا المجال.. هتكونوا رواد في هذا المجال.. وربنا سبحانه وتعالي يجعل فيه خير كتير.. نعمل اكثر من مجمع زي كده خلال السنوات القليلة القادمة.. في النهاية بنشغل ناس وبنجيب عوائد بالعملة الحرة كويسة.. بنوفر فلوس نبتشري بيها منتجات زي كده.. بتطلع من عندنا وتباع داخل السوق المصرية".