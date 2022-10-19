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الرئيس السيسى: تطوير الشواطئ القريبة من أماكن استخراج الرمال السوداء

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 11:43 ص
الرئيس السيسى: تطوير الشواطئ القريبة من أماكن استخراج الرمال السوداء الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه عقب الانتهاء من مشروعات الرمال السوداء تتحول الشواطئ الموجودة في المناطق الخاصة به، متابعا: "عملنا مشروع في رشيد.. الدكتور مصطفي مدبولي قالي طب كده هنوقف خطة مشروع رشيد والكام كيلو اللى عاوزين نعملهم.. دي دولة بتفكر في كل شيء". 
 
وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الرمال السوداء في محافظة كفر الشيخ: "كان كلامنا في نهاية الاستخراج.. أن الشواطئ جاهزة للتنمية ويتعمل عليها شواطئ وسكن ومشروعات لصالح الناس اللى هما أهالي مواجهة الـ 400 -500 في 8 مناطق.. وشكرا جزيلا.. وبشكرك يا دكتور حامد".
 

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