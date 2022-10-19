اليوم السابع
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الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:08 م
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الداخلية تضبط أدمن صفحات تروج عملات وطنية مقلدة

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:07 م
الداخلية تضبط أدمن صفحات تروج عملات وطنية مقلدة ضبط أدمن صفحات تروج عملات وطنية مقلدة - صورة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى يديرها عدد من الأشخاص يقومون من خلالها بعرض عملات وطنية مقلدة للبيع بواقع 350 جنيه صحيحه للألف المقلدة. 
 
على الفور تم تشكيل فريق بحث لضبط القائمين على إدارة تلك الصفحات والترويج للعملات المقلدة بنطاق محافظات (الإسماعيلية- الإسكندرية- أسيوط) وتم ضبط (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة بورسعيد) وبحوزته ( عدد 21 ورقة مالية مقلدة فئة 100 جنيه - طابعة متعددة الوظائف "والتى يستخدمها المذكور فى عمليات تقليد العملات" – هاتف محمول – مبلغ مالى) وضبط (شخصين ، مقيمان بمحافظة الإسكندرية) وبحوزتهما (مبلغ مالى من فئات 200 جنيه "مقلدة"، هاتف محمول "بفحصة فنياً تبين إحتوائه على العديد من الفيديوهات والصور والرسائل يعرض فيها المتهمان تلك العملات على العديد من الأشخاص فى محاولة لاستقطابهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعى .
 
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتحصلهما على المضبوطات من (مالك مطبعة ، مقيم بمحافظة أسيوط)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مالك المطبعة (له معلومات جنائية)، وبحوزته جهاز حاسب آلى مثبت به عدد (5) هارد ديسك، بفحصهم تبين إحتوائهم على العديد من الصور لوجهى العملات الورقية فئات مالية مختلفة، برنامج تعديل الصور – كمية من أفرخ الورق المعدة للطباعة – عدد من البطاقات خالية من البيانات معدة للتزوير، العديد من المحررات المزورة المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية).
 
وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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