"التعليم" توجه بمراقبة أى أنشطة غير معتادة للطلاب فى المدارس بعد انتشار تطبيقات إلكترونية

كتب أحمد عرفة

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وجهت بمراقبة أي أنشطة غير معتادة للطلاب في المدارس بسبب انتشار تطبيقات إلكترونية أبرزها تحدي التيك توك "كتم الانفاس" الذي حذرت منه الوزارة.

أوضح زلطة في تصريحات إلى برنامج "مساء dmc" مع الإعلامي رامي رضوان، على قناة "dmc"، أن تصريحات وزير التربية والتعليم في البرلمان بالأمس لا تعارض توجه الوزارة نحو تفعيل لائحة الالتزام المدرسي والحضور النظامي للطلاب، ولكن الوزارة تعمل على تقنين وحوكمة مراكز الدروس الخصوصية ورخص لمزاولة المهنة والإعلان عن الضوابط قريبًا سيتم بشكل يوافق جميع الأطراف.

وتابع: "مراكز الدروس الخصوصية بشكلها الحالي لا تقدم مادة علمية للطلاب وبنشوف ظواهر غريبة وبث سموم في عقول الطلاب من ترديد أغاني وطرق تعليم غريبة، ولكن مع الوصول لتوافق حول مسألة ترخيصها ستكون بشكل مخُتلف".

عن مجموعات التدعيم في المدارس، أشار زلطة إلى أنه سيكون هناك عرض داخل مجموعة محددة واختيار مدرسين لديهم كفاءة لتقديم الدروس للطلاب وسائل مختلفة لتقديم مجموعات الدعم للطلاب الراغبين في زيادة مهاراتهم التعليمية وستقدم بأسعار رمزية.