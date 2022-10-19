"التعليم" تحدد ضوابط إجراء انتخابات اتحادات الطلاب فى المديريات

كتب محمود طه حسين

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تعليمات بشأن الاتحادات الطلابية، موضحة أنه يتم التأكيد على التزام أجهزة الاتحادات الطلابية بجميع مستوياتها بما ورد فى القرار الوزارى رقم (62) لسنة 2013، المنظم لعمل تلك الاتحادات، ومتابعة تنفيذ خطتها، والريادة ومتابعة إجراء العمليات الانتخابية للاتحادات المشار إليها بجميع المستويات، طبقا للقرار الوزارى سالف الذكر.

وتابعت الوزارة: تنظم عملية إجراء الانتخابات بالمديرية على النحو التالي:

- تحديد يوم لإجراء الانتخابات على مستوى كل فصل بمدارس المديرية. ب - تحديد يوم ثان لإجراء الانتخابات على مستوى كل مدرسة بالمديرية. تحديد يوم ثالث لإجراء الانتخابات على مستوى كل إدارة بالمديرية.

- تحديد يوم رابع لإجراء الانتخابات على مستوى المديرية؛ وذلك لجعل عملية الانتخابات أشبه بالعرس الديمقراطى الذى يسعد فيه الطلاب بالمشاركة، وإبداء آرائهم بكل حرية.

- تطبيق حصة الريادة وفقا لما ورد بالمادة رقم (36) من القرار الوزارى المشار إليه بداية من الصف الرابع الابتدائى، شريطة ألا تتعدى الحصة الرابعة.

تفعيل دور مجلس الرواد - إلزام رواد الفصول بإجراء العملية الانتخابية، وفقا لما ورد بالقرار الوزارى المشار إليه، والالتزام بأساليب الدعاية، والبرنامج الانتخابى، من أجل إعداد جيل من القيادات الطلابية الواعية القادرة على صياغة الحياة الاجتماعية داخل المدرسة.

- تفعيل دور مجلس الرواد على كافة المستويات، وتحقيق الأهداف المرجوة منه، وفقا لما ورد بالقرار الوزارى المشار إليه.

- حضور مدير المديرية لاجتماعات مجالس الاتحادات الطلابية، والمكاتب التنفيذية لها، طبقا لنص المادة رقم (58) من ذات القرار؛ لإعداد القيادات الطلابية المنتخبة والممثلة لزملائها، على جميع المستويات، وتمكينها من ممارسة مهامها، طبقا للقرار الوزارى سالف الذكر.

- حضور مدير المديرية لاجتماع مجلس الرواد بالمديرية، ومتابعة تنفيذ حصة الريادة، وكذا عقد مجالس الرواد بالإدارات والمدارس من قبل المختصين.

- توجيه مديرى الإدارات التعليميـة والمـدارس إلى حضور اجتماعات مجالس الرواد والاتحادات، والمكاتب التنفيذية للاتحادات الطلابية، كل فى مستواه من أجل تفعيل دور الاتحادات الطلابية.

- التأكيد على متابعة دور المكاتب الفنية للاتحادات الطلابية فى الإشراف على تنفيذ خطط تلك الاتحادات بالمديريات، والإدارات التعليمية، وتمكين الإخصائى الاجتماعى – مسئول الاتحادات الطلابية بالمدارس من ممارسة دورة، وعدم تكليفه بأية أعمال إضافية أخرى، تعوق عمله فى الاتحادات الطلابية، كما ورد بالمادتين رقمى (51)، و(74) من القرار الوزارى سالف الذكر.

- تشكیل مجلس، ومكتب تنفيذى بمدارس التربية الخاصة.

- تكلیف مدير المدرسة بالقيام بأعماله، وفق ما جاء بالمادة (58) من القرار الوزارى المذكور وتجدر الإشارة إلى أنه ستتم متابعة إجراء الانتخابات على كافة المستويات، من خلال الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.