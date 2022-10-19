التضامن تستعد لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية بمعسكر تدريبي بأسوان

كتب مدحت وهبة

رفعت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسوان درجة الاستعداد لتحقيق سرعة التعامل والتدخل الفورى لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية بفصلى الخريف والشتاء وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي برفع درجة حالة الاستعداد على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات لمواجهة التغيرات المناخية والطقس السيء

ونظمت المديرية معسكرًا تدريبيًا لمواجهة الازمات والكوارث، وذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة وجمعية الهلال الأحمر كمحاكاة لتقديم الدعم والإيواء للمضارين فى حال حدوث أزمة أو كارثة.

وقال محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان بأن المعسكر الذى نفذ بمركز شباب مبارك بكيما تم بمشاركة 30 متطوعا من جمعية الهلال الأحمر ومديرية الشباب والرياضة "من الكشافة"، و العاملين في مجال الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، حيث تم تنفيذ بيان عملى لمعسكر يسع 50 خيمة و200 فرد مجهزة بكافة الاسرة والبطاطين وغيرها من مهمات الإغاثة والكوادر البشرية المدربة وفرق المتطوعين من الكشافة ومراكز خدمات متنقلة ،كما زود المعسكر بسيارات ومطبخ ومطعم مجهز وخيمة طبية مزودة بأدوات الإسعافات الأولية وجامع وكنيسة ومخزن مهمات وتم فى ذلك اختبار سرعة التدخل والتعامل مع الأزمة.

وأشار يوسف إلى قيام المديرية بمراجعة مهمات الإغاثة المتوفرة لديها للاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث والتقلبات الجوية في فصل الشتاء، والتي تتمثل في الخيم، البطاطين ، طفايات حريق، السيارات، وتفعيل غرفة العمليات للتعامل الفورى.

كما تشارك مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان باللجنة المشكلة على مستوى المحافظة والمنوط بها عملية التوعية للمواطنين ومراقبة تطهير المخرات الخاصة بالسيول وعدم البناء بالمخرات.