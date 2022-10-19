اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الأوقاف: توزيع 21 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل

الأربعاء، 19 أكتوبر 2022 12:20 م
الأوقاف: توزيع 21 طن لحوم صكوك أضاحى وإطعام الأسبوع المقبل وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق الدفعة الرابعة عشرة من توزيع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، يوم الجمعة المقبلة، وحتى الأربعاء 26 أكتوبر الجارى، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي والإطعام على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروعي صكوك الأضاحي والإطعام.
 
ومن المقرر أن يتم توزيعها على المحافظات الآتية:
( القاهرة- الإسكندرية- الغربية- بني سويف- البحيرة- المنيا- أسيوط- الشرقية- السويس )، ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه ( 390 ) طنًّا من اللحوم حتى الآن، بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي والمحافظات المعنية.
 
واستفاد من مشروع صكوك الأضاحى حتى الآن أكثر من 3 مليون و900 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، وبلغت حصيلة مشروع صكوك أضاحي منذ إطلاقه حتى الآن (508389942) جنيهًا ، وقد تم توزيع (5424) طن لحوم أضاحي على أكثر من 5 ملايين و400 ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين الحقيقيين، فقد تطورت حصيلة مشروع صكوك الأضاحي وكميات اللحوم التي تم توزيعها منذ عام 2015/ 2016 وحتى 2020/ 2021، حيث تم توزيع 1453 طن لحوم عام 2020 /2021 بتكلفة بلغت 142.5 مليون جنيه، بينما تم توزيع 1200 طن لحوم بتكلفة بلغت 115.2 مليون جنيه عام 2019/ 2020، فيما تم توزيع 1105 أطنان لحوم عام 2018 /2019 بتكلفة بلغت 105 مليون جنيه، بينما تم توزيع 678 طن لحوم عام 2017/ 2018 بتكلفة بلغت 64.4 مليون جنيه، في حين تم توزيع 550 طن لحوم عام 2016 /2017 بتكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه، كما تم توزيع 438 طن لحوم عام 2015/ 2016 بتكلفة بلغت 30.4 مليون جنيه.

الاوقاف

صكوك الأضاحى

صكوك الإطعام

اخبار الاوقاف

لحوم صكوك الأضاحى

صكوك الاطعام



الموضوعات المتعلقة

إحالة أوراق سيدة قتلت طفلتها فى إحدى قرى مركز الوقف بقنا للمفتى

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:00 م

وزير الأوقاف والشئون الدينية بمالى: الفتوى تساهم فى تحقيق نهوض المجتمعات

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:25 م

وزير الأوقاف: الدول المؤمنة بالاختلاف واحترام الآخر الأكثر استقرارا ونماء

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:14 م

إصابة مزارع ونفوق ماشيته فى حادث تصادم سيارتين بمركز الوقف بقنا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 11:35 ص

حملة مكبرة لوقف حالات البناء المخالف والتفتيش على المخابز بسنورس الفيوم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 10:53 ص

الأوقاف تنشر ترجمة خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "بناء الشخصية فى السُنة".. فيديو

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 09:22 ص

وزير الأوقاف يترأس جلسة "مكافحة الكراهية" بمؤتمر "التسامح والسلام" اليوم

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 08:49 ص

الجمعة.. "أوقاف الأقصر" تفتتح مسجدا جديدا فى قرية الشغب بمدينة إسنا

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 05:00 ص

مراكز المصالحات الأسرية بالأوقاف تبدأ الندوات التثقيفية.. 3 ندوات كبرى بالقاهرة الكبرى للحفاظ على استقرار المجتمع.. وتعمل يومين أسبوعيا وتضم ممثلين للوزارة والإفتاء.. وخطة للتوسع فى المحافظات.. صور

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 02:30 ص

مستشار المفتى: ندعو لنشر “الأوقاف البيئية" على أوسع وجه

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:40 م

وزير الأوقاف يستقبل نظيره بدولة مالى لتعزيز سبل التعاون المشترك

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 07:16 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة