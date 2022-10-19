إيطاليا تتولى قيادة مجموعة القتال التابعة للناتو فى بلغاريا

أ.ش.أ

تولت إيطاليا قيادة المجموعة القتالية المتعددة الجنسيات التابعة لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) في بلغاريا؛ في حفل أقيم بمشاركة الرئيس البلغاري رومين راديف ووزير الدفاع ديميتار ستويانوف ووزير الدفاع الإيطالي لورنزو جويريني والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا الجنرال كريستوفر جي كافولي.

ونقل بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحلف عن الجنرال كافولي قوله: "إنه يوم تاريخي لأننا نشهد اليوم النقل الأول لقيادة مجموعة قتالية جديدة من حليف إلى آخر".

وأوضح البيان أن إيطاليا تولت قيادة مجموعة القتال من فوج المشاة 82 "تورينو" بقيادة الكولونيل فرانشيسكو أليمو، وتتكون المجموعة، التي تأسست في مارس الماضي، من حوالي 1100 جندي من العديد من دول حلفاء الناتو، بما يشمل بلغاريا واليونان وإيطاليا والولايات المتحدة، وعناصر مختلفة للمناورة والمشاة والدفاع الجوي ومضادة للدبابات والهندسة.

وأضاف البيان إلى أن المجموعة تعد واحدة من ثماني مجموعات قتالية متعددة الجنسيات تابعة لحلف الناتو، حيث توجد بقية المجموعات في إستونيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وهي مجموعات على أهبة الإستعداد للقتال، مما يدل على قوة الرابطة عبر الأطلنطي.

وأشار إلى أن المجموعة ستعمل جنبًا إلى جنب مع قوات دفاع الدولة المضيفة، من خلال إجراء التدريبات وأنشطة الحذر واليقظة، حيث بهدف تواجدها إلى توضح أن الهجوم على حليف واحد سيعتبر هجومًا على الحلف بأكمله.